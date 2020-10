Fiumicino, Montino: ’43 positivi e 15 in sorveglianza, preoccupante trend in crescita’ (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “43 positivi e 15 persone in sorveglianza attiva: sono questi i dati aggiornati a oggi sul numero di contagi nel nostro territorio che mi ha fornito la Asl Rm3”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “In pochi giorni i positivi sono saliti di 9 unità – spiega – e questo trend in crescita desta grande preoccupazione. Tra l’altro si tratta di persone di giovane età o di mezza età. Certamente il numero di positivi cresce perché aumenta la prevenzione che si fa anche attraverso i tamponi, ci sono molti più asintomatici di cui prima non avevamo traccia. Ma è proprio questo che deve indurre tutti a una maggiore cautela”. “Il coronavirus è subdolo – aggiunge ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “43e 15 persone inattiva: sono questi i dati aggiornati a oggi sul numero di contagi nel nostro territorio che mi ha fornito la Asl Rm3”. Lo dichiara il sindaco diEsterino. “In pochi giorni isono saliti di 9 unità – spiega – e questoin crescita desta grande preoccupazione. Tra l’altro si tratta di persone di giovane età o di mezza età. Certamente il numero dicresce perché aumenta la prevenzione che si fa anche attraverso i tamponi, ci sono molti più asintomatici di cui prima non avevamo traccia. Ma è proprio questo che deve indurre tutti a una maggiore cautela”. “Il coronavirus è subdolo – aggiunge ...

CorriereCitta : Fiumicino, Montino: ’43 positivi e 15 in sorveglianza, preoccupante trend in crescita’ - Marxili : @azulette @janavel7 La Cirinnà non mi dispiace MA il fatto che il marito (Montino) sia il sindaco di Fiumicino mi p… - zazoomblog : Coronavirus Fiumicino 34 positivi. Montino: ‘Serve il rispetto delle regole’ - #Coronavirus #Fiumicino #positivi. - CorriereCitta : Coronavirus Fiumicino, 34 positivi. Montino: ‘Serve il rispetto delle regole’ - zazoomblog : Coronavirus Fiumicino Montino: ‘Tutti negativi i secondi tamponi molecolari eseguiti sui 5 casi sospetti della scuo… -