Fiorentina, la verità di Pezzella: “Su di me sono state dette tante bugie, ecco come stanno le cose” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) "In tutto questo tempo si sono dette tante cose su di me false".Lo ha detto German Pezzella. Il difensore argentino di proprietà della Fiorentina, che non è ancora mai sceso in campo in questa stagione a causa di un infortunio rimediato in occasione dell'amichevole contro la Reggiana dello scorso 12 settembre, sul proprio account Instagram ha raccontato la sua verità, chiarendo e spiegando la sua attuale posizione in squadra: "Non aveva senso uscire per negare ciascuna di queste voci, ma penso che sia ora di porre fine a tante bugie. Il direttore (Pradè ndr) è stato chiaro su quello che è successo, ma io non ho mai chiesto una via d'uscita. E chi mette in dubbio il mio impegno per la mia assenza in ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 ottobre 2020) "In tutto questo tempo sicose su di me false".Lo ha detto German. Il difensore argentino di proprietà della, che non è ancora mai sceso in campo in questa stagione a causa di un infortunio rimediato in occasione dell'amichevole contro la Reggiana dello scorso 12 settembre, sul proprio account Instagram ha raccontato la sua verità, chiarendo e spiegando la sua attuale posizione in squadra: "Non aveva senso uscire per negare ciascuna di queste voci, ma penso che sia ora di porre fine a. Il direttore (Pradè ndr) è stato chiaro su quello che è successo, ma io non ho mai chiesto una via d'uscita. E chi mette in dubbio il mio impegno per la mia assenza in ...

ToniAzzurri : Quei (pochi, per la verità) che attaccano Callejon per aver scelto la Fiorentina sono al pari di quelli che ne hann… - Mediagol : #Fiorentina, la verità di #Pezzella: “Su di me sono state dette tante bugie, ecco come stanno le cose” - Mediagol : #Fiorentina, la verità di Pezzella: 'Su di me sono state dette tante bugie, ecco come stanno le cose'… - Gropius19 : @forumJuventus Non farebbe piu’ bella figura a dire la verita’? E cioe’ che un giovane che puo’ arrivare al top, gi… - StefanoRossi_ : #Pradè ha semplicemente detto la verità su #Chiesa, le cose stanno esattamente come le ha raccontate. E bravo ad am… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina verità Inter-Brescia: 3 punti per sperare BetStars News – Italia