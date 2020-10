Filippo Laganà e la malattia: ‘Il mio fegato era diventato di pietra’ (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Padre e figlio legati dalla malattia. Rodolfo Laganà, attore della tradizione romana, e suo figlio Filippo, 26 anni, parlano del loro rapporto speciale a Oggi è un altro giorno, nella puntata in onda il 6 ottobre. Se Rodolfo convive con la sclerosi multipla, il ragazzo ha dovuto affrontare un trapianto di fegato a causa della malattia di Wilson (QUI il link alla puntata). Rodolfo Laganà: ‘Ho la sclerosi da 4 anni, ma non smetto di fare l’attore’ Filippo Laganà e il racconto della malattia Filippo Laganà racconta la propria esperienza: si trovava a New York quando si è sentito male: la pancia si è gonfiata e il volto si è ingiallito: “Ero a New York e mi sono sentito male. Abbiamo ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Padre e figlio legati dalla. Rodolfo Laganà, attore della tradizione romana, e suo figlio, 26 anni, parlano del loro rapporto speciale a Oggi è un altro giorno, nella puntata in onda il 6 ottobre. Se Rodolfo convive con la sclerosi multipla, il ragazzo ha dovuto affrontare un trapianto dia causa delladi Wilson (QUI il link alla puntata). Rodolfo Laganà: ‘Ho la sclerosi da 4 anni, ma non smetto di fare l’attore’Laganà e il racconto dellaLaganà racconta la propria esperienza: si trovava a New York quando si è sentito male: la pancia si è gonfiata e il volto si è ingiallito: “Ero a New York e mi sono sentito male. Abbiamo ...

