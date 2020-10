FIFA 21 protagonista di un nuovo murales dell'artista Jorit che celebra Inter e Milan (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milano si è svegliata volgendo lo sguardo in alto per ammirare la nuova opera d'arte appena ultimata da Jorit Agoch in Corso di Porta Ticinese. Due giovanissimi tifosi di Inter e Milan ci guardano. Due volti simmetrici, divisi a metà, opposti ma complementari: anche se separati da una sana rivalità sportiva, la passione per il calcio supera ogni barriera annullando le diversità. Insieme a loro vince Milano, una delle capitali del gioco più bello del mondo.Attraverso un comunicato stampa, Electronic Arts, publisher del videogioco sportivo più giocato al mondo, in occasione della prossima uscita di FIFA 21, prevista per il 9 ottobre, ha promosso questo progetto artistico per rendere omaggio, in collaborazione con ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 ottobre 2020)o si è svegliata volgendo lo sguardo in alto per ammirare la nuova opera d'arte appena ultimata daAgoch in Corso di Porta Ticinese. Due giovanissimi tifosi dici guardano. Due volti simmetrici, divisi a metà, opposti ma complementari: anche se separati da una sana rivalità sportiva, la passione per il calcio supera ogni barriera annullando le diversità. Insieme a loro vinceo, unae capitali del gioco più bello del mondo.Attraverso un comunicato stampa, Electronic Arts, publisher del videogioco sportivo più giocato al mondo, in occasionea prossima uscita di21, prevista per il 9 ottobre, ha promosso questo progetto artistico per rendere omaggio, in collaborazione con ...

