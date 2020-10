Fiamme alla Balocco a Fossano: evacuati tutti i lavoratori della fabbrica, produzione bloccata (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nessun ferito. L'allarme intorno alle 3, l’incendio ha coinvolto un camino dei forni della linea biscotti in un vecchio capannone dell'industria dolciaria Leggi su lastampa (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Nessun ferito. L'rme intorno alle 3, l’incendio ha coinvolto un camino dei fornilinea biscotti in un vecchio capannone dell'industria dolciaria

LaStampa : Nessun ferito. L'allarme intorno alle 3, l'incendio ha coinvolto un camino dei forni della linea biscotti in un vec… - StampaCuneo : Fiamme alla Balocco: a Fossano squadre dei vigili del fuoco da Cuneo, Savigliano e Busca

