Fermata dalla polizia con la mascherina abbassata | 50enne finisce agli arresti Cosa è successo per strada a Napoli

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sviluppi sulla vicenda di una signora che non aveva alcuna intenzione di indossare la. La donna, che stava camminando in via Toledo con il dispositivo di protezione individuale abbassato sul mento, è stata tratta in arresto. Si tratta di una cittadina ucraina di 50 anni, che oltre a continuare a rimanere della sua opinione, ha anche aggredito uno dei poliziotti intervenuti sul posto colpendolo sul casco. Lavive da diversi anni in modo regolare nella città partenopea. Si è anche unita in matrimonio con un commerciante di. Ma da parte sua c’era la convinzione assoluta e la volontà di non mettersi laper proteggersi dal contagio da coronavirus. Lastava svolgendo il suo lavoro, facendo rispettare a ...