Fauci ferma Trump | ' Attenzione oppure nei prossimi mesi avremo altri 400 mila morti'

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un eroe civile che ha avuto la sventira di aver a che fare con un idiota negazionista al potere: "Se non facciamo quello che è necessario fare in autunno e nel prossimo inverno, potremmo avere 300,...

Ultime Notizie dalla rete : Fauci ferma

Globalist.it

Prima il presidente e la first lady poi almeno altri dieci positivi – tra collaboratori, membri del Congresso, magistrati e funzionari repubblicani -, oltre alla portavoce Kaileigh McEnany e tre giorn ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, mercoledì 7 ottobre. 3.678 nuovi casi giornalieri in Italia e 31 vittime, è record dalla fine del lockdown; 125.314 i tamponi e ...