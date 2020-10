FACUNDO PELLISTRI, IL “RASCAL” URUGUAYANO DEL MANCHESTER UNITED (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il volto nuovo del MANCHESTER UNITED e probabilmente del calcio europeo è quello di FACUNDO PELLISTRI. Il giovane URUGUAYANO, classe 2001, è stato acquistato dai Red Devils dal Penarol per una cifra di 8,5 milioni di euro. Un colpo per il futuro per lo UNITED, ma un futuro neanche troppo lontano. FACUNDO PELLISTRI è una seconda punta, è molto rapido, può fare anche l’esterno di attacco in un tridente e può giocare sia a destra che a sinistra. Ha un piede destro educato e ottime qualità nel saltare l’uomo. Nella scorsa stagione, a soli 17 anni, è stato titolare nel Penarol, giocando agli ordini di Diego Forlan, grande ex attaccante, che era il tecnico del Penarol ma è stato ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il volto nuovo dele probabilmente del calcio europeo è quello di. Il giovane, classe 2001, è stato acquistato dai Red Devils dal Penarol per una cifra di 8,5 milioni di euro. Un colpo per il futuro per lo, ma un futuro neanche troppo lontano.è una seconda punta, è molto rapido, può fare anche l’esterno di attacco in un tridente e può giocare sia a destra che a sinistra. Ha un piede destro educato e ottime qualità nel saltare l’uomo. Nella scorsa stagione, a soli 17 anni, è stato titolare nel Penarol, giocando agli ordini di Diego Forlan, grande ex attaccante, che era il tecnico del Penarol ma è stato ...

