Facebook mette al bando i “complottisti” di QAnon | “Incitano alla violenza”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) New York, 7 ott –ha rilasciato una dichiarazione martedì annunciando che bandirà tutte le pagine, i gruppi e gli account Instagram che diffondo la teoria della cospirazionenel mirino dell’Fbi Durante gli ultimi tre anni, i sostenitori della teoriahanno abbracciato una serie di tesi diverse tutte volte a combattere il “deep state” che vorrebbe minare la leadership di Trump e ora la sua eventuale rielezione. Secondo la Cnn, l’anno scorso l’Fbi avrebbe ammonito a non prendere sotto gamba i seguaci di, sostenendo che costituirebbero una minaccia simile al terrorismo. Quando Trump elogiòAd agosto, Trump ha elogiato i seguaci diper averlo sostenuto. “Non so molto ...