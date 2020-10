Facebook dichiara guerra a QAnon, via le pagine dal social (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Inizia la guerra di Facebook contro QAnon. Il gigante dei social ha infatti annunciato la decisione di bandire tutte le pagine, i gruppi e i profili che siano in qualche modo associati al movimento complottista di estrema destra. Una mossa che è forse l’azione più forte mai intrapresa dalla compagnia fondata Mark Zuckerberg contro la disinformazione e le calunnie lanciate dal movimento, che sta diventando sempre più centrale nella politica americana, ma anche nel resto del mondo. LEGGI ANCHE > Mozione anti QAnon al Congresso Usa, 17 repubblicani votano contro Facebook contro QAnon, ma ci vorrà tempo Alla base della mossa di Facebook contro QAnon c’è la nuova ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Inizia ladicontro. Il gigante deiha infatti annunciato la decisione di bandire tutte le, i gruppi e i profili che siano in qualche modo associati al movimento complottista di estrema destra. Una mossa che è forse l’azione più forte mai intrapresa dalla compagnia fondata Mark Zuckerberg contro la disinformazione e le calunnie lanciate dal movimento, che sta diventando sempre più centrale nella politica americana, ma anche nel resto del mondo. LEGGI ANCHE > Mozione antial Congresso Usa, 17 repubblicani votano controcontro, ma ci vorrà tempo Alla base della mossa dicontroc’è la nuova ...

