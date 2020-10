F1, ‘Imola Is Back’: il poster celebrativo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Formula 1 a Imola, il poster celebrativo del grande evento. Bonaccini: “Non ci poteva essere soddisfazione più grande per questa terra”. Si avvicina il fine settimana del GP di Imola e gli organizzatori scaldano i motori su uno degli eventi più attesi di questo anomalo Mondiale di Formula 1. Il GP a Imola andrà in scena il prossimo 1 novembre. fonte foto https://twitter.com/F1MediaFormula 1, Imola Is Back: il poster celebrativo Craq Design Studio, agenzia del Bolognese, per il grande evento ha realizzato un manifesto, un poster per celebrare il ritorno della Formula 1 all’autodromo Enzo Ferrari dopo un’assenza di quattordici anni. “Imola is back- Welcome to the Motor Valley”, recita lo slogan che campeggia sul poster ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Formula 1 a Imola, ildel grande evento. Bonaccini: “Non ci poteva essere soddisfazione più grande per questa terra”. Si avvicina il fine settimana del GP di Imola e gli organizzatori scaldano i motori su uno degli eventi più attesi di questo anomalo Mondiale di Formula 1. Il GP a Imola andrà in scena il prossimo 1 novembre. fonte foto https://twitter.com/F1MediaFormula 1, Imola Is Back: ilCraq Design Studio, agenzia del Bolognese, per il grande evento ha realizzato un manifesto, unper celebrare il ritorno della Formula 1 all’autodromo Enzo Ferrari dopo un’assenza di quattordici anni. “Imola is back- Welcome to the Motor Valley”, recita lo slogan che campeggia sul...

