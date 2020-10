European Entrepreneurial Region Award | edizione speciale dedicata al Covid

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) l Comitato dellei europeo (CdR) ha aperto le candidature per un’dello(EER), dal titolo “Imprenditorialità per una ripresa sostenibile”. L’incoraggia lei e le città dell’UE a sviluppare strategie per stimolare l’imprenditorialità e le PMI che affrontano l’impatto della crisi legata al-19. Il premio sarà assegnato a un massimo di seii che deterranno il marchio EER per un periodo di due anni (2021 e 2022), consentendo loro di pianificare e attuare strategie per una ripresa economica e sociale di successo. La scadenza per la presentazione delle ...