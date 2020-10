Europa League, Celtic Milan può saltare a causa del Covid-19 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le ultime decisioni del Governo scozzese potrebbero mettere a rischio la partita di Europa League tra il Milan e il Celtic Il Covid-19 sta tornando prepotentemente in ballo, specie Oltremanica, al punto da mettere persino a rischio l’esordio del Milan nella fase a gironi di Europa League, il 22 ottobre al Celtic Park di Glasgow. Secondo quel che riporta il The Sun, noto tabloid scandalistico britannico, il Governo di Edimburgo starebbe varando una sorta di ‘mini-lockdown’ di 15 giorni nel Paese, il che renderebbe impossibile la trasferta per i rossoneri, con conseguente rinvio della partita, placet dell’UEFA permettendo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le ultime decisioni del Governo scozzese potrebbero mettere a rischio la partita ditra ile ilIl-19 sta tornando prepotentemente in ballo, specie Oltremanica, al punto da mettere persino a rischio l’esordio delnella fase a gironi di, il 22 ottobre alPark di Glasgow. Secondo quel che riporta il The Sun, noto tabloid scandalistico britannico, il Governo di Edimburgo starebbe varando una sorta di ‘mini-lockdown’ di 15 giorni nel Paese, il che renderebbe impossibile la trasferta per i rossoneri, con conseguente rinvio della partita, placet dell’UEFA permettendo. Leggi su Calcionews24.com

