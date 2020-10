Esselunga, nel primo bilancio di sostenibilità nuovi obiettivi al 2025 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dall’impatto ambientale delle confezioni dei prodotti alla verifiche contro l’uso del caporalato dai produttori agricoli. Esselunga guarda ancora una volta avanti e nel bilancio di Sostenibilità 2019 si dà nuovi obiettivi al 2025. Un documento di oltre 200 pagine fortemente voluto dalla presidente che, nella sua introduzione, spiega come si sia voluto “ripercorre alcune iniziative del passato e valorizzare la lungimirante impostazione del nostro modo di fare impresa con il rispetto e la tutela dell’ambiente”. In esso ci sono dunque i punti di arrivo ma anche gli obiettivi al 2025 di una strategia che si declina in cinque punti: i clienti, le persone, l’ambiente, i fornitori e la comunità. Una strategia che ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – Dall’impatto ambientale delle confezioni dei prodotti alla verifiche contro l’uso del caporalato dai produttori agricoli.guarda ancora una volta avanti e neldi Sostenibilità 2019 si dà nuovial. Un documento di oltre 200 pagine fortemente voluto dalla presidente che, nella sua introduzione, spiega come si sia voluto “ripercorre alcune iniziative del passato e valorizzare la lungimirante impostazione del nostro modo di fare impresa con il rispetto e la tutela dell’ambiente”. In esso ci sono dunque i punti di arrivo ma anche glialdi una strategia che si declina in cinque punti: i clienti, le persone, l’ambiente, i fornitori e la comunità. Una strategia che ...

