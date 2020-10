Esame Moldavia per un pezzetto di Mondiale

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) L'Italia deve vincere per migliorare il proprio ranking in vista del sorteggio dei gironi di qualificazione a Qatar 2022. Mancini fa turnover

La banda Mancini tra tamponi e allenamenti blindati: una vittoria per il ranking in vista dei Mondiali, ma anche per far scalare le gerarchie ai nuovi ...Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini si uniranno agli altri convocati della Nazionale al termine degli accertamenti preventivi e ottenute le relative autorizzazioni, in ottemperanza alle disposizioni ...I calciatori della Juventus Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci raggiungeranno il ritiro della Nazionale al termine degli accertamenti preventivi e ottenute le relative autorizzazioni, in ottemperanz ...