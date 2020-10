Errore nella distinta: il Napoli femminile perde l’unico punto conquistato (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Era stato un weekend felice per il Napoli femminile, che era riuscito a pareggiare 1-1 con l’Inter conquistando il primo punto della stagione. Fino ad oggi, però, quando il Giudice Sportivo ha disposto la sconfitta per 3-0 a tavolino in quanto non è stato inserito in distinta il medico sociale, nemmeno presente in panchina, e il numero corretto di “calciatrici formate”. Oltre alla sconfitta, dovrà essere pagata anche un’ammenda di 3 mila euro. L'articolo Errore nella distinta: il Napoli femminile perde l’unico punto conquistato ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Era stato un weekend felice per il, che era riuscito a pareggiare 1-1 con l’Inter conquistando il primodella stagione. Fino ad oggi, però, quando il Giudice Sportivo ha disposto la sconfitta per 3-0 a tavolino in quanto non è stato inserito inil medico sociale, nemmeno presente in panchina, e il numero corretto di “calciatrici formate”. Oltre alla sconfitta, dovrà essere pagata anche un’ammenda di 3 mila euro. L'articolo: ill’unicoilsta.

StefanoFassina : Cara ?@repubblica? segnalo errore nell’occhiello dell’apertura di oggi: in #TuttiFratelli #PapaFrancesco scrive (pa… - matteorenzi : È proprio per la crisi che i 5S stanno vivendo che dobbiamo fare il tavolo adesso. La maggior parte di loro vuole a… - fran_rkid : RT @kiingg____: Dato che non potranno darci il 3-0 a tavolino, stanno cercando in tutti i modi di trovare un'errore nella bolla del Napoli… - perro_celeste10 : RT @kiingg____: Dato che non potranno darci il 3-0 a tavolino, stanno cercando in tutti i modi di trovare un'errore nella bolla del Napoli… - napolista : Errore nella distinta: il Napoli femminile perde l’unico punto conquistato Il Napoli aveva strappato il primo punto… -

Ultime Notizie dalla rete : Errore nella L'errore da non ripetere nella seconda ondata Today.it Mamme Magazine è il grande quotidiano online aggiornato in tempo reale.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell’uso del materiale riservato, scriveteci a mammemagazine@entiredigital.com: provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di ...

Alex Zanardi, la perizia rivela: “L’incidente causato dalla perdita di controllo della handbike”

A quasi cinque mesi dal tragico schianto avvenuto sulla strada provinciale 146 di Pienza, sono emersi nuovi dettagli in merito alla causa dell'incidente di Alex Zanardi. Dopo le ricerche depositate in ...

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell’uso del materiale riservato, scriveteci a mammemagazine@entiredigital.com: provvederemo prontamente alla rimozione del materiale lesivo di diritti di ...A quasi cinque mesi dal tragico schianto avvenuto sulla strada provinciale 146 di Pienza, sono emersi nuovi dettagli in merito alla causa dell'incidente di Alex Zanardi. Dopo le ricerche depositate in ...