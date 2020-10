Era introvabile da 15 anni, fratello del boss stanato dalla Polizia di Stato (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Era irreperibile da oltre 15 anni Antonio Esposito, fratello del boss della camorra casertana Mario Esposito, ma non si era mai allontanato da Sessa Aurunca (Caserta), comune in cui la sua famiglia malavitosa ha per anni esercitato un incontraStato dominio mafioso. Antonio Esposito, ritenuto un elemento di spicco del clan, in cui avrebbe ricoperto un ruolo direttivo, è Stato stanato dalla Polizia di Stato, che è riuscita finalmente a notificargli alcuni provvedimenti dell’autorità giudiziaria, tra cui la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di quattro anni, emessa ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Era irreperibile da oltre 15Antonio Esposito,deldella camorra casertana Mario Esposito, ma non si era mai allontanato da Sessa Aurunca (Caserta), comune in cui la sua famiglia malavitosa ha peresercitato un incontradominio mafioso. Antonio Esposito, ritenuto un elemento di spicco del clan, in cui avrebbe ricoperto un ruolo direttivo, èdi, che è riuscita finalmente a notificargli alcuni provvedimenti dell’autorità giudiziaria, tra cui la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di quattro, emessa ...

