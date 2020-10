Epica | irriverente e attuale | The Good Lord Bird è la nuova serie su Sky

Leggi su ilgiornale

(Di mercoled√¨ 7 ottobre 2020) Serena Nannelli L'abolizionista John Brown; ritratto con umorismo in unache sembra scritta da Mark Twain e girata assieme da Tarantino e dai Fratelli Coen. Con un impareggiabile Ethan Hawke Dal romanzo "The", acclamato e pluripremiato, di James McBride, esce oggi, in contemporanea con l'America, l'omonimatv , con protagonista Ethan Hawke nei panni del celebre abolizionista John Brown. Vincente l'idea di rivisitare con verve, umorismo e intelligenza, una figura storicamente ambigua e ancora discussa perché glorificata o condannata dall'americano medio a seconda della latitudine. "The; un'epopea storica racchiusa in sette episodi (di cui ...