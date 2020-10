Enpaia | Piazza | “Innovazione e sostenibilità al centro dello sviluppo dell’agricoltura italiana”

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Il workshop di oggi, per la Fondazione, è l’occasione di immaginare e proporre la ripartenza e rappresenta, altresì, un momento utile per cominciare a fare il punto su come cambierà il mondo del lavoro, dal punto di vista imprenditoriale e per i nostri iscritti, avviando una proficua riflessione anche sulle innovazioni del futuro, dalle nano-tecnologie, all’uso dell’intelligenza artificiale. Temi strategici su cui, in questo momento, è assolutamente importante confrontarsi”. Così il presidente della Fondazione, Giorgioa margine del Forum “Economia e società, tendenze nel dopo Covid-19” organizzato dall’Ente di previdenza del settore agricolo, che conta tra i suoi iscritti oltre 8mila aziende e più ...