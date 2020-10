Enna, “disabile positiva al Covid è stata violentata mentre la struttura era zona rossa ed è rimasta incinta”: indaga la procura (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una donna con un grave ritardo mentale è rimasta incinta mentre era all’interno di un ospedale dichiarato zona rossa. È successo a Troina, in provincia di Enna, nell’Irccs Oasi, una struttura privata convenzionata col sistema sanitario regionale dove lo scorso marzo è scoppiato il focolaio più esteso in Sicilia durante la prima fase del Covid. Uno dei cluster più ampio che portò la Regione a istituire la zona rossa il 29 marzo scorso. Una struttura arroccata sui Nebrodi che ospitava circa 150 bambini e ragazzi autistici e disabili. Qui c’era pure la donna, maggiorenne, ma con una grave disabilità intellettiva, rimasta incinta proprio in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una donna con un grave ritardo mentale èincintaera all’interno di un ospedale dichiarato. È successo a Troina, in provincia di, nell’Irccs Oasi, unaprivata convenzionata col sistema sanitario regionale dove lo scorso marzo è scoppiato il focolaio più esteso in Sicilia durante la prima fase del. Uno dei cluster più ampio che portò la Regione a istituire lail 29 marzo scorso. Unaarroccata sui Nebrodi che ospitava circa 150 bambini e ragazzi autistici e disabili. Qui c’era pure la donna, maggiorenne, ma con una grave disabilità intellettiva,incinta proprio in ...

