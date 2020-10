Enea Vlad in concerto al Memo: 'Sul palco cerco la magia. Sono grato a Milano' (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Enea Vlad è un giovane cantautore salentino che si sta facendo notare in particolare con il brano Astronauti, e con una gavetta live di tutto rispetto. Stasera apre il concerto di Pierdavide Carone al ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 ottobre 2020)è un giovane cantautore salentino che si sta facendo notare in particolare con il brano Astronauti, e con una gavetta live di tutto rispetto. Stasera apre ildi Pierdavide Carone al ...

annacontinomira : RT @YolBlog: #PIERDAVIDECARONE - celebra i primi 10 anni di carriera, in #concerto a #Milano, con ospiti Marco Carta, Enea Vlad, Vanessa G… - toninatallarico : RT @YolBlog: #PIERDAVIDECARONE - celebra i primi 10 anni di carriera, in #concerto a #Milano, con ospiti Marco Carta, Enea Vlad, Vanessa G… - BiaNer1 : RT @YolBlog: #PIERDAVIDECARONE - celebra i primi 10 anni di carriera, in #concerto a #Milano, con ospiti Marco Carta, Enea Vlad, Vanessa G… - YolBlog : #PIERDAVIDECARONE - celebra i primi 10 anni di carriera, in #concerto a #Milano, con ospiti Marco Carta, Enea Vlad… - QBMusica : Abbiamo intervistato #EneaVlad ?? Fate click sul link per leggere cosa ci ha raccontato ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Enea Vlad Enea Vlad in concerto al Memo: «Sul palco cerco la magia. Sono grato a Milano» Leggo.it Enea Vlad in concerto al Memo: «Sul palco cerco la magia. Sono grato a Milano»

Enea Vlad è un giovane cantautore salentino che si sta facendo notare in particolare con il brano Astronauti, e con una gavetta live di tutto rispetto. Stasera apre il concerto di ...

Enea Vlad è un giovane cantautore salentino che si sta facendo notare in particolare con il brano Astronauti, e con una gavetta live di tutto rispetto. Stasera apre il concerto di ...