(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott. (Adnkronos) -perper le Pmi alle elezioni per il rinnovo dei componenti dell'Assemblea dei delegati, l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio. Lada, infatti, ha preso da sola circa il 22% dei voti e si aggiudica 5 delegati assembleari, gli stessi delladel futuro, che erada Confcommercio, Confindustria, Confcooperative, Cna e Fnaarc. L'elezione farà da prologo alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione, che guideranno l'Ente per i prossimi quattro anni. "E' un ottimoquello raggiunto in occasione dell'elezione per il rinnovo dei componenti ...

zazoomblog : Enasarco: successo per lista sostenuta da Confapi Catarci grande risultato - #Enasarco: #successo #lista… - TV7Benevento : Enasarco: successo per lista sostenuta da Confapi, Catarci 'grande risultato'... -

Ultime Notizie dalla rete : Enasarco successo

SassariNotizie.com

“Invece di spargere veleni e fake news come sta avvenendo in questi giorni, perché la governance uscente non ci spiega come mai, di 220mila agenti e consulenti iscritti in Enasarco, solo 1.786 hanno r ..."Invece di spargere veleni e fake news come sta avvenendo in questi giorni, perché la governance uscente non ci spiega come mai, di 220mila agenti e consulenti iscritti in Enasarco, solo 1.786 hanno r ...