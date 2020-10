Elizabeth Blackburn | Nobel per la medicina | lo stress e la scienza dei telomeri che ci fa restare in salute

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) La scienziata australiana ha scoperto la telomerasi, l’enzima che permette alle catene di DNA di non accorciarsi e alla nostra vita di essere più lunga e sana. Il 10 ottobre alle 17 l’incontro di Bergamocon Giorgio Gori e Nicola Quadri

Elizabeth Blackburn, Nobel 2009 per la Medicina, ha inaugurato "Bergamo scienza 2020". Biologa australiana naturalizzata statunitense, Elizabeth Blackburn (1948) ha studiato nell'università di Melbour ...