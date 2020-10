Elisabetta Gregoraci gela Pierpaolo: “Sono innamorata fuori”, il video (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Colpo di scena tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Gf Vip 5: lei ha fermato tutto! Sembrava essere nata una bella complicità tra i due e che tutto fosse fermo solo perché Elisabetta preferisce non esporsi molto in televisione. Lei ha spiegato più volte a Pierpaolo perché mette dei paletti nel loro rapporto, ma … L'articolo Elisabetta Gregoraci gela Pierpaolo: “Sono innamorata fuori”, il video proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Colpo di scena traPretelli al Gf Vip 5: lei ha fermato tutto! Sembrava essere nata una bella complicità tra i due e che tutto fosse fermo solo perchépreferisce non esporsi molto in televisione. Lei ha spiegato più volte aperché mette dei paletti nel loro rapporto, ma … L'articolo: “Sonofuori”, ilproviene da Gossip e Tv.

