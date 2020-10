Elisabetta Gregoraci friendzona Pierpaolo Pretelli: “Sono innamorata fuori dalla casa” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Pierpaolo Pretelli già prima di entrare al Grande Fratello Vip aveva rivelato di aver voglia di conoscere Elisabetta Gregoraci e infatti fin dal giorno in cui la donna ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, l’ex velino è stato il suo satellite. Coccole, scherzi e visite notturne, tutto lasciava pensare all’inizio di un flirt per i due gieffini, fino alla brusca frenata avvenuta la scorsa settimana, quando per l’ex di Briatore è arrivato un aereo con lo striscione: “Sei l’epicentro del mio terremoto“. Pretelli ha chiesto spiegazioni e lei l’ha rassicurato dicendo: “Sono dei miei amici“. Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, però ha lanciato una bomba secondo la quale ... Leggi su biccy (Di giovedì 8 ottobre 2020)già prima di entrare al Grande Fratello Vip aveva rivelato di aver voglia di conosceree infatti fin dal giorno in cui la donna ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, l’ex velino è stato il suo satellite. Coccole, scherzi e visite notturne, tutto lasciava pensare all’inizio di un flirt per i due gieffini, fino alla brusca frenata avvenuta la scorsa settimana, quando per l’ex di Briatore è arrivato un aereo con lo striscione: “Sei l’epicentro del mio terremoto“.ha chiesto spiegazioni e lei l’ha rassicurato dicendo: “Sono dei miei amici“. Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, però ha lanciato una bomba secondo la quale ...

