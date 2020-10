Elezioni Usa, sfida tra i due vice Kamala Harris e Mike Pence: ecco perché questo è “il più importante nella storia dei dibattiti” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Saranno lontani quattro metri l’uno dall’altra e tra loro ci saranno due schermi di plexiglass. Il dibattito di stasera alla University of Utah di Salt Lake City tra i vice, Mike Pence e Kamala Harris, si svolge all’ombra dell’emergenza coronavirus che sta pesantemente segnando la vita degli Stati Uniti e il corso della politica di Washington. In un momento che ha pochi precedenti nella storia americana, i candidati alla vicepresidenza avranno parecchie cose di cui discutere: la crisi sanitaria, appunto, e poi le proteste razziali, la nomina di una giudice contestata alla Corte Suprema, il numero crescente di disoccupati. La posta in gioco è, per entrambi, altissima. Forse mai nella storia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Saranno lontani quattro metri l’uno dall’altra e tra loro ci saranno due schermi di plexiglass. Il dibattito di stasera alla University of Utah di Salt Lake City tra i, si svolge all’ombra dell’emergenza coronavirus che sta pesantemente segnando la vita degli Stati Uniti e il corso della politica di Washington. In un momento che ha pochi precedentiamericana, i candidati allapresidenza avranno parecchie cose di cui discutere: la crisi sanitaria, appunto, e poi le proteste razziali, la nomina di una giudice contestata alla Corte Suprema, il numero crescente di disoccupati. La posta in gioco è, per entrambi, altissima. Forse mai...

