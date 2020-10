Elezioni Usa 2020, Biden ha detto no al secondo dibattito con Trump ancora positivo. Fauci: “Senza misure rischiamo 400mila morti” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La prossima settimana, giovedì 15 ottobre, si terrà il secondo faccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il rivale democratico Joe Biden. Il dibattito però, a due settimane dalle presidenziali, rischia di saltare a causa della positività al coronavirus di Trump. “Se dovesse avere ancora il Covid-19, non dovremmo avere un dibattito”, ha detto ieri Biden ai giornalisti. “Credo che dovremo attenerci a norme estremamente rigide – ha proseguito – Troppe persone sono state contagiate ed è un problema molto serio”. secondo Biden la decisione dovrà essere presa dagli esperti: “Ci diranno i medici sulla ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La prossima settimana, giovedì 15 ottobre, si terrà ilfaccia a faccia tra il presidente degli Stati Uniti Donalde il rivale democratico Joe. Ilperò, a due settimane dalle presidenziali, rischia di saltare a causa della positività al coronavirus di. “Se dovesse avereil Covid-19, non dovremmo avere un”, haieriai giornalisti. “Credo che dovremo attenerci a norme estremamente rigide – ha proseguito – Troppe persone sono state contagiate ed è un problema molto serio”.la decisione dovrà essere presa dagli esperti: “Ci diranno i medici sulla ...

repubblica : L'attacco di Michelle Obama: 'Trump è razzista, negligente e non all'altezza dell'incarico' - fattoquotidiano : Usa, il nuovo pacchetto di aiuti per il Covid bloccato da Trump fino alle elezioni. Così aumentano gli sfratti e gl… - repubblica : Usa, si allarga il focolaio Covid alla Casa Bianca: positivo Stephen Miller, il consigliere di Trump - Gufo1311 : RT @repubblica: L'attacco di Michelle Obama: 'Trump è razzista, negligente e non all'altezza dell'incarico' - italiaserait : Elezioni Usa 2020, Biden ha detto no al secondo dibattito con Trump ancora positivo. Fauci: “Senza misure rischiamo… -