Editing genetico, le straordinarie implicazione della tecnica premiata con il Nobel per la Chimica alle scienziate Charpentier e Doudna (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Entrano nell'Olimpo della scienza le pioniere delle "forbici molecolari", le scienziate che hanno aperto la strada all'utilizzo dell'ingegneria genetica per manipolare il Dna. Quest'anno,il Comitato dei Nobel ha deciso di premiare nella categoria della Chimica un duo tutto al femminile il primo della lunga storia del prestigioso riconoscimento. Il merito sta nell'aver messo punto e applicato una delle tecniche di ingegneria genetica più rivoluzionarie, la Crispr-Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats). Il lavoro di Emmanuelle Charpentier del Max Planck Institute for Infection Biology di Berlino e di Jennifer Doudna dell'Università della California, a ...

