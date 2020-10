Eddie Van Halen morto, il leggendario chitarrista aveva 65 anni: sconfitto da un cancro alla gola (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È morto Eddie Van Halen, il leader del leggendario gruppo rock omonimo aveva 65 anni. Addio ad uno dei grandi del rock. A 65 anni è morto Eddie Van Halen dopo aver perso la sua battaglia contro il cancro. L’annuncio è stato dato su Twitter dal figlio Wolfgang. «Non riesco a credere di dover scrivere questo – si legge – ma mio padre, Edward Lodewijk Van Halen, ha perso la sua lunga e dura battaglia contro il cancro». Di origini olandesi ma emigrato con la famiglia negli Usa a soli sette anni, Eddie Van Halen si avvicina alla musica sin da piccolo ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 7 ottobre 2020) ÈVan, il leader delgruppo rock omonimo65. Addio ad uno dei grandi del rock. A 65Vandopo aver perso la sua battaglia contro il. L’annuncio è stato dato su Twitter dal figlio Wolfgang. «Non riesco a credere di dover scrivere questo – si legge – ma mio padre, Edward Lodewijk Van, ha perso la sua lunga e dura battaglia contro il». Di origini olandesi ma emigrato con la famiglia negli Usa a soli setteVansi avvicinamusica sin da piccolo ...

