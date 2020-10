Ecco la telefonata tra Conte e Meloni. Covid e Libia: cosa si sono detti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) telefonata lunga quella di ieri tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni. Nonostante gli scontri accesi in Parlamento tra i due pare esserci comunque stima reciproca e un confronto schietto. Pare si siano confrontati sulla proroga dello Stato d'emergenza causa Covid. «Siamo preoccupati dai numeri dei contagi, per la situazione negli ospedali del Sud, per questo intendo prorogarla» l'avrebbe informata il Presidente Conte. «Non si può fare Giuseppe, se dobbiamo convivere col Covid per i prossimi anni, che farai- prorogherai per i prossimi 10 anni?». Altro argomento dibattuto sempre durante la telefonata la prigionia dei 18 pescatori siciliani in mano alla Libia di Haftar. «Bisogna mediare con la Francia di Macron avrebbe ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 ottobre 2020)lunga quella di ieri tra Giuseppee Giorgia. Nonostante gli scontri accesi in Parlamento tra i due pare esserci comunque stima reciproca e un confronto schietto. Pare si siano confrontati sulla proroga dello Stato d'emergenza causa. «Siamo preoccupati dai numeri dei contagi, per la situazione negli ospedali del Sud, per questo intendo prorogarla» l'avrebbe informata il Presidente. «Non si può fare Giuseppe, se dobbiamo convivere colper i prossimi anni, che farai- prorogherai per i prossimi 10 anni?». Altro argomento dibattuto sempre durante lala prigionia dei 18 pescatori siciliani in mano alladi Haftar. «Bisogna mediare con la Francia di Macron avrebbe ...

tempoweb : Ecco la telefonata tra #Conte e #Meloni. #Covid, #statodiemergenza e #Libia: cosa si sono detti #fdi #governo… - heyMAMA_7stars : So da che dovevo salire a Torino a recuperare la roba succede che non salgo più perché la situazione sta degenerand… - piobulgaro : ?? ULTIME NOTIZIE Lecce, la prima telefonata dal carcere di Antonio De Marco ai suoi genitori! Ecco cosa gli ha chi… - pvesimale : RT @suemeermal: Raga non ci credo, ecco svelato il contenuto della telefonata di Nic!! SCONVOLTA PENSAVO FOSSE UN RAGAZZO PER BENE - lapieppy : @MayAmidala @zingarella_a_ Chissà. Che c'entri Giacomo? La telefonata è sospetta ed è sicuramente coetaneo della Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco telefonata Ecco la telefonata tra Conte e Meloni. Covid e Libia: cosa si sono detti Il Tempo Ecco la telefonata tra Conte e Meloni. Covid e Libia: cosa si sono detti

Telefonata lunga quella di ieri tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni. Nonostante gli scontri accesi in Parlamento tra i due pare esserci comunque stima reciproca e un confronto schietto. Pare si siano ...

Telefoni storici: ecco i modelli top che possono renderti subito ricco

Scopriamo subito quali sono. Telefoni pagati quanto l’oro: ecco i modelli insospettabili che possono arricchirti Alcuni smartphone sono unici ed inimitabili così come lo sono alcuni telefoni storici ...

Giovani e con accento romeno ecco l’identikit dei rapinatori

Ecco l’identikit della coppia terribile incubo ... e a difendere i soldi che i due chiedevano insistentemente. Il telefono, invece, se lo sono portato via. Il fatto ha destato molta ...

Telefonata lunga quella di ieri tra Giuseppe Conte e Giorgia Meloni. Nonostante gli scontri accesi in Parlamento tra i due pare esserci comunque stima reciproca e un confronto schietto. Pare si siano ...Scopriamo subito quali sono. Telefoni pagati quanto l’oro: ecco i modelli insospettabili che possono arricchirti Alcuni smartphone sono unici ed inimitabili così come lo sono alcuni telefoni storici ...Ecco l’identikit della coppia terribile incubo ... e a difendere i soldi che i due chiedevano insistentemente. Il telefono, invece, se lo sono portato via. Il fatto ha destato molta ...