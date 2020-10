E’ sempre mezzogiorno ascolti tiepidi e in calo: poche novità, pubblico deluso (Di mercoledì 7 ottobre 2020) E’ sempre mezzogiorno o è sempre La prova del cuoco? E’ quello che spesso sui social si legge in questi giorni e, a una settimana di distanza dalla prima puntata del programma di rai 1, possiamo fare delle nuove considerazioni. Antonella Clerici ci ha chiesto del tempo e infatti abbiamo aspettato con pazienza che tutte le novità di cui tanto si era parlato per questo bosco magico che avrebbe dovuto portare qualcosa di diverso nel mezzogiorno di Rai 1, si palesassero. Ma al momento, il nuovo programma della Clerici è identico a quello che ha condotto in passato. E’ una nuova versione de La prova del cuoco, con l’aggiunta dei giochi e un tempo maggiore per le ricette che vengono spiegate nel minimo dettaglio dai protagonisti. E il resto? La voglia di chiacchierare nel bosco, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 ottobre 2020) E’o èLa prova del cuoco? E’ quello che spesso sui social si legge in questi giorni e, a una settimana di distanza dalla prima puntata del programma di rai 1, possiamo fare delle nuove considerazioni. Antonella Clerici ci ha chiesto del tempo e infatti abbiamo aspettato con pazienza che tutte le novità di cui tanto si era parlato per questo bosco magico che avrebbe dovuto portare qualcosa di diverso neldi Rai 1, si palesassero. Ma al momento, il nuovo programma della Clerici è identico a quello che ha condotto in passato. E’ una nuova versione de La prova del cuoco, con l’aggiunta dei giochi e un tempo maggiore per le ricette che vengono spiegate nel minimo dettaglio dai protagonisti. E il resto? La voglia di chiacchierare nel bosco, ...

