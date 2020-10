Duro colpo per i fan di Dune; nuovi problemi all’orizzonte per il film (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Questo articolo Duro colpo per i fan di Dune; nuovi problemi all’orizzonte per il film . Tra i film più attesi per quest’anno c’era sicuramente Dune, il nuovo film di Denis Villeneuve tratto dall’omonima antologia di Frank Herbert. I fan sono rimasti piuttosto delusi nell’apprendere che anche Dune slitta e che non lo vedremo a breve sul grande schermo. Purtroppo la pandemia ha già costretto molti film a rimandare le uscite, … Leggi su youmovies (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Questo articoloper i fan diall’orizzonte per il. Tra ipiù attesi per quest’anno c’era sicuramente, il nuovodi Denis Villeneuve tratto dall’omonima antologia di Frank Herbert. I fan sono rimasti piuttosto delusi nell’apprendere che ancheslitta e che non lo vedremo a breve sul grande schermo. Purtroppo la pandemia ha già costretto moltia rimandare le uscite, …

Ultime Notizie dalla rete : Duro colpo Duro colpo per la formazione di Bavagnoli: rottura del crociato per Giada Greggi Siamo la Roma Extra Lazio – Musso, il menisco fa crac: lascia il ritiro dell’Argentina

ROMA – Duro colpo per l’Argentina e per l’Udinese. Al primo allenamento con la Seleccion il portiere dei friulani ha riportato la rottura del menisco interno del ginocchio sinistro. Musso ha subito la ...

Operazione Stanley, polizia e vigili urbani, duro colpo al narcotraffico

(AGR) RomaGli investigatori del commissariato della Polizia di Stato Fidene, in stretta collaborazione con personale del III Gruppo [...] ...

Covid-19, a Parigi viene limitato l'afflusso ai centri commerciali

Dopo l'incremento dei casi di positività al virus, le autorità locali hanno limitato il numero di visitatori nei grandi magazzini. Il disegno di ...

