Droga, giro d'affari da 250mila euro: arrestati due fratelli (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Due fratelli di 28 e 34 anni sono stati arrestati a Empoli, Firenze, dai carabinieri perché accusati di essere a capo di un giro di vendita di stupefacenti , ininterrotto anche nel periodo del ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Duedi 28 e 34 anni sono statia Empoli, Firenze, dai carabinieri perché accusati di essere a capo di undi vendita di stupefacenti , ininterrotto anche nel periodo del ...

qn_lanazione : #Empoli. Droga, giro d'affari da 250mila euro: arrestati due fratelli - MrGavoni : @NinniScovazzo @LaStampa Il Remdesivir non è mica una droga sperimentale. L'Idrossiclorochina è scientificamente pr… - K08898159 : Oggi ho beccato dei bambini di 5/6 anni in giro che imitavano gli fsk e 'artisti' simili con frasi e gesti, inerent… - biro947 : @Quirinale @GiuseppeConteIT @luigidimaio @DaniloToninelli @robersperanza Mandiamo in giro l’Esercito per controll… - vergotcom : @karinaasecas Probabilmente si tratta di un giro colossale di droga che ha persino ammutolito giornalisti importanti spagnoli -

Ultime Notizie dalla rete : Droga giro Droga, giro d'affari da 250mila euro: arrestati due fratelli LA NAZIONE Spaccio di cocaina, arrestati due fratelli

Ieri pomeriggio i carabinieri di Empoli hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Firenze Federico Zampaoli, nei confronti di due fratelli ...

Maxi giro di spaccio stroncato in Valdarno, 20 arresti tra Arezzo e l'Albania

L'operazione denominata dai carabinieri "Ricavo" ha preso le mosse da alcune informazioni raccolte durante normali controlli del territorio ...

Ieri pomeriggio i carabinieri di Empoli hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Firenze Federico Zampaoli, nei confronti di due fratelli ...L'operazione denominata dai carabinieri "Ricavo" ha preso le mosse da alcune informazioni raccolte durante normali controlli del territorio ...