Domani riapre il Parco Virgiliano a Posillipo: gli orari (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – riapre Domani, 8 Ottobre il Parco Virgiliano sulla collina di Posillipo. A seguito delle verifiche sullo stato dei luoghi effettuate dal Servizio Verde della Città, si sono resi necessari degli interventi di messa in sicurezza di alcune aree perimetrali, per rimediare ai danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi. Il Parco riaprirà alla cittadinanza osservando i seguenti orari: dalle 07:00 alle 21:00 dal lunedì al venerdì e dalle 07:00 alle 22:00 il sabato e la domenica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

