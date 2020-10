Disconnessi on the Road la puntata di mercoledì 7 ottobre su Italia 1 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Disconnessi on the Road le anticipazioni della puntata di mercoledì 7 ottobre del programma promosso da Corona. Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi in viaggio Prosegue il viaggio di Disconnessi on the Road il mercoledì in seconda serata su Italia 1 con Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi. Il programma, promosso da Corona, ci porta alla scoperta degli angoli di paradiso in Italia, a pochi passi da casa in cui ritrovare quotidianamente un momento di relax capace di riconciliarci con tutto. Il viaggio di Disconnessi On The Road è anche in replica il lunedì sera dopo Tiki Taka e sempre sui social dei ragazzi e di Corona (Facebook: Corona Extra ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 7 ottobre 2020)on thele anticipazioni delladi mercoledì 7del programma promosso da Corona. Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi in viaggio Prosegue il viaggio dion theil mercoledì in seconda serata su1 con Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi. Il programma, promosso da Corona, ci porta alla scoperta degli angoli di paradiso in, a pochi passi da casa in cui ritrovare quotidianamente un momento di relax capace di riconciliarci con tutto. Il viaggio diOn Theè anche in replica il lunedì sera dopo Tiki Taka e sempre sui social dei ragazzi e di Corona (Facebook: Corona Extra ...

cilentano_it : Stasera (7 ottobre 2020) in seconda serata su Italia 1 Disconnessi On The Road fara' tappa a Felitto, Salerno, in c… - InfoCilentoWeb : Disconnessi on the road: nuova tappa in #Cilento da #Felitto a #Pertosa #CilentoNotizie #FelittoNotizie… - GazzettaSalerno : Disconnessi On The Road, Felitto, Pertosa e Auletta nella puntata di stasera. - darkap89 : Una breve conversazione con Paola Di Benedetto a 'Disconnessi on the road' su Italia1 e sabato il lancio col paraca… - veracegossip : ???? Domani sera 23:30 su Italia1 non perdetevi l'appuntamento con DISCONNESSI ON THE ROAD un viaggio tra le meravi… -

Ultime Notizie dalla rete : Disconnessi the Disconnessi on the road: nuova tappa in Cilento da Felitto a Pertosa Info Cilento Disconnessi on the road: nuova tappa in Cilento da Felitto a Pertosa

Mercoledì 7 ottobre in seconda serata su Italia 1 nuovo appuntamento con Disconnessi On The Road, il viaggio di Corona in Italia alla scoperta degli angoli di paradiso a pochi passi da casa in cui rit ...

Disconnessi On The Road: nuovo appuntamento mercoledi' 7 ottobre, in seconda serata su Italia 1

Mercoledì 7 ottobre in seconda serata su Italia 1 nuovo appuntamento con Disconnessi On The Road, il viaggio di Corona in Italia alla scoperta degli angoli di paradiso a pochi passi da casa in cui rit ...

Paola Di Benedetto debutta alla conduzione

L’influencer è alla guida di «Disconnessi On The Road» al fianco di Paolo Ciavarro e Giulia Salemi. Buona la prima (da conduttrice) per Paola Di ...

Mercoledì 7 ottobre in seconda serata su Italia 1 nuovo appuntamento con Disconnessi On The Road, il viaggio di Corona in Italia alla scoperta degli angoli di paradiso a pochi passi da casa in cui rit ...Mercoledì 7 ottobre in seconda serata su Italia 1 nuovo appuntamento con Disconnessi On The Road, il viaggio di Corona in Italia alla scoperta degli angoli di paradiso a pochi passi da casa in cui rit ...L’influencer è alla guida di «Disconnessi On The Road» al fianco di Paolo Ciavarro e Giulia Salemi. Buona la prima (da conduttrice) per Paola Di ...