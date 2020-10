Disastro ambientale in Russia: morto il 95% degli animali marini nella baia dell’Avacha – Il video (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Fino al 95% degli animali marini che popolavano i fondali della baia dell’Avacha, nella penisola russa della Kamchatka, sono morti per cause ancora misteriose, ma che sarebbero riconducibili all’inquinamento delle acque. Il caso è stato denunciato da Greenpeace Russia, dopo che alcuni surfisti e subacquei avevano riportato casi di febbre, mal di gola e un fortissimo bruciore agli occhi sulla spiaggia di Khalaktyrsky. In un fiume che sfocia nella baia, a monte del quale secondo il giornalista Alec Luhn si trova una discarica di rifiuti chimici militari, gli ambientalisti hanno prelevato campioni di una sostanza simile a una pellicola oleosa e di una schiuma di colore giallastro. Le autorità della Kamchatka per il momento non ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Fino al 95%che popolavano i fondali delladell’Avacha,penisola russa della Kamchatka, sono morti per cause ancora misteriose, ma che sarebbero riconducibili all’inquinamento delle acque. Il caso è stato denunciato da Greenpeace, dopo che alcuni surfisti e subacquei avevano riportato casi di febbre, mal di gola e un fortissimo bruciore agli occhi sulla spiaggia di Khalaktyrsky. In un fiume che sfocia, a monte del quale secondo il giornalista Alec Luhn si trova una discarica di rifiuti chimici militari, gli ambientalisti hanno prelevato campioni di una sostanza simile a una pellicola oleosa e di una schiuma di colore giallastro. Le autorità della Kamchatka per il momento non ...

