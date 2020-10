Disabile positiva al Covid violentata nella struttura durante il lockdown: la ragazza è rimasta incinta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una storia tremenda che vede vittima una ragazza Disabile, risultata positiva al Covid lo scorso aprile, e violentata nella struttura dove risiedeva durante il lockdown. La giovane, che soffre di gravi problemi psichici, sarebbe rimasta incinta durante il periodo in cui il centro centro specializzato in provincia di Enna che la ospitava era diventato”zona rossa”. La Procura di Enna ha aperto un fascicolo per violenza sessuale. La gravidanza risalirebbe allo scorso aprile, quando la donna era positiva al Covid-19 e mentre la struttura era chiusa al pubblico. La squadra mobile della Questura di Enna, che indaga, sta sentendo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una storia tremenda che vede vittima una, risultataallo scorso aprile, edove risiedevail. La giovane, che soffre di gravi problemi psichici, sarebbeil periodo in cui il centro centro specializzato in provincia di Enna che la ospitava era diventato”zona rossa”. La Procura di Enna ha aperto un fascicolo per violenza sessuale. La gravidanza risalirebbe allo scorso aprile, quando la donna eraal-19 e mentre laera chiusa al pubblico. La squadra mobile della Questura di Enna, che indaga, sta sentendo ...

