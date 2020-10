Di nuovo lo Xiaomi Mi 10T Pro regala lo scooter elettrico oggi 7 ottobre, orario e condizioni (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una nuova occasione da cogliere al volo per chi punta al nuovissimo Xiaomi Mi 10T Pro. Il dispositivo, proprio in questo mercoledì 7 ottobre, è in flash sale e dunque in promozione speciale sul sito del produttore perché a disposizione con in regalo il Mi Electric scooter Essential. Ebbene si, proprio un monopattino elettrico fornito, senza alcun costo aggiuntivo, sull’acquisto del nuovo top di gamma. Era già capitato la settima scorsa, all’indomani della presentazione di tutta la gamma dello Xiaomi Mi 10T e ora l’iniziativa di vendita si ripete, anche se solo oggi e per di più, solo per un tempo davvero limitato. Lo store sul quale si dovrà effettuare l’acquisto è quello ufficiale, esattamente ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una nuova occasione da cogliere al volo per chi punta al nuovissimoMi 10T Pro. Il dispositivo, proprio in questo mercoledì 7, è in flash sale e dunque in promozione speciale sul sito del produttore perché a disposizione con in regalo il Mi ElectricEssential. Ebbene si, proprio un monopattinofornito, senza alcun costo aggiuntivo, sull’acquisto deltop di gamma. Era già capitato la settima scorsa, all’indomani della presentazione di tutta la gamma delloMi 10T e ora l’iniziativa di vendita si ripete, anche se soloe per di più, solo per un tempo davvero limitato. Lo store sul quale si dovrà effettuare l’acquisto è quello ufficiale, esattamente ...

wordweb81 : Di nuovo lo #XiaomiMi10TPro regala lo scooter elettrico oggi 7 ottobre, orario e condizioni - Alu_48 : @stopridingmyD In sto telefono non c'è più spazio neanche per fare una foto, figuriamoci per l'aggiornamento lol Bt… - GizChinait : #XIAOMI anticipa il lancio di un nuovo #EBook simil-#Kindle #XiaomiMiReader - fainformazione : Poco C3: presentato il low cost con tripla cam in stile Redmi 9C La mattiniera India ha inaugurato la giornata tecn… - fainfoscienza : Poco C3: presentato il low cost con tripla cam in stile Redmi 9C La mattiniera India ha inaugurato la giornata tecn… -