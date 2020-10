Destiny 2: Oltre la Luce presenta in video il nuovo equipaggiamento per fronteggiare il ghiaccio di Europa (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Attraverso un comunicato stampa, Bungie ha lanciato un nuovo trailer di Destiny 2: Oltre la Luce per presentare l'equipaggiamento della prossima espansione. I guardiani potranno brandire nuove armi e armature mentre esplorano il gelido paesaggio di Europa.Il nuovo equipaggiamento permetterà ai guardiani di prepararsi alle sfide lanciate dalla distesa gelata di Europa. La tecnologia dell'Età dell'Oro attende sotto secoli di ghiaccio coloro che intendono scoprire l'Oscurità. Solo i guardiani più coraggiosi potranno brandire le innovative armi. Ecco come sarà premiato chi cercherà di svelare i misteri su Europa mentre l'Oscurità si ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Attraverso un comunicato stampa, Bungie ha lanciato untrailer di2:laperre l'della prossima espansione. I guardiani potranno brandire nuove armi e armature mentre esplorano il gelido paesaggio di.Ilpermetterà ai guardiani di prepararsi alle sfide lanciate dalla distesa gelata di. La tecnologia dell'Età dell'Oro attende sotto secoli dicoloro che intendono scoprire l'Oscurità. Solo i guardiani più coraggiosi potranno brandire le innovative armi. Ecco come sarà premiato chi cercherà di svelare i misteri sumentre l'Oscurità si ...

