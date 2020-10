Del Vecchio (Luxottica) supera il 10% in Mediobanca. La scalata finanziata da Unicredit e Intesa Sanpaolo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Delfin, finanziaria del patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio, è salita al 10,16% di Mediobanca rispetto al 9,889% precedente. E’ quanto si apprende dalle comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti della Consob. La crescita oltre la soglia del 10% di piazzetta Cuccia avviene dopo il via libera da parte della Bce. “L’investimento in Mediobanca ha carattere finanziario e di lungo termine, con la volontà di garantire stabilità e sostenere la crescita dell’emittente”. E’ quanto si legge nella dichiarazione di intenzioni di Delfin, resa alla Consob. “Delfin non intende acquisire il controllo” su Mediobanca “o, comunque, esercitare un’influenza dominante sulla gestione” dell’istituto, precisa la società ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Delfin, finanziaria del patron diLeonardo Del, è salita al 10,16% dirispetto al 9,889% precedente. E’ quanto si apprende dalle comunicazioni sulle partecipazioni rilevanti della Consob. La crescita oltre la soglia del 10% di piazzetta Cuccia avviene dopo il via libera da parte della Bce. “L’investimento inha carattere finanziario e di lungo termine, con la volontà di garantire stabilità e sostenere la crescita dell’emittente”. E’ quanto si legge nella dichiarazione di intenzioni di Delfin, resa alla Consob. “Delfin non intende acquisire il controllo” su“o, comunque, esercitare un’influenza dominante sulla gestione” dell’istituto, precisa la società ...

MatteoRichetti : Ho passato ultima settimana di campagna elettorale a sostenere candidati del centro sinistra riformista senza Di Ma… - riotta : Fonti Washington 'Lascia perdere tutto. Non leggere né ascoltare. Lo staff di Trump alla Casa Bianca è in totale ch… - CiclismoEnAscen : RT @giroditalia: Stage 5 | Tappa 5 - #Giro d’Italia 2020 Classifications! ??Mode on. ??Intermediate Sprint - Vecchio Amaro del Capo https:/… - giroditalia : Stage 5 | Tappa 5 - #Giro d’Italia 2020 Classifications! ??Mode on. ??Intermediate Sprint - Vecchio Amaro del Capo - luandlou : Non io che vengo snobbata da un mio compagno di corso dopo che provo a parlarci per cercare di farmi nuovi amici vi… -