Decreto sulla proroga dello stato di emergenza: iniziato il Consiglio dei ministri (Di mercoledì 7 ottobre 2020) È in corso a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri per estendere al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza per il Covid e approvare il nuovo Decreto legge con le norme generali anti contagio. Il provvedimento, che ha ricevuto il via libera dalla Camera con il sì alla risoluzione di maggioranza, prevede fin da subito l'introduzione dell'obbligo di mascherina anche all'aperto. Inoltre, farà da cornice normativa al nuovo Dpcm che il governo si prepara ad approvare la prossima settimana: avrà la durata di un mese e definirà nello specifico gli interventi. Il Decreto legge, nell'allungare l'orizzonte temporale delle norme al 31 gennaio 2021 alla luce della proroga dello ...

