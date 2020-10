Decreti-sicurezza: Conte e Di Maio, nuovo simbolo del “Francia o Spagna purché se magna” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Peggio della peggiore casta. Conte e Di Maio, s’intende. Ma privi di quel senso della posizione che nella Prima Repubblica consentiva ad Andreotti di presiedere nel 1972 l’ultimo governo di centrodestra con i liberali e quattro anni dopo quello di unità nazionale con i comunisti. Ma lui il primato della stanza dei bottoni sullo scranno parlamentare lo aveva teorizzato con il gettonatissimo «il potere logora chi non ce l’ha». Del resto, ci sarà pure un motivo se persino ai suoi più accaniti detrattori il Divo Giulio è apparso più reincarnazione di Talleyrand che trailer di Mastella. Il M5S s’inchina alla poltrona Non così Conte e Di Maio, replicatori dell’antico Francia o Spagna purché ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Peggio della peggiore casta.e Di, s’intende. Ma privi di quel senso della posizione che nella Prima Repubblica consentiva ad Andreotti di presiedere nel 1972 l’ultimo governo di centrodestra con i liberali e quattro anni dopo quello di unità nazionale con i comunisti. Ma lui il primato della stanza dei bottoni sullo scranno parlamentare lo aveva teorizzato con il gettonatissimo «il potere logora chi non ce l’ha». Del resto, ci sarà pure un motivo se persino ai suoi più accaniti detrattori il Divo Giulio è apparso più reincarnazione di Talleyrand che trailer di Mastella. Il M5S s’inchina alla poltrona Non cosìe Di, replicatori dell’antico Francia opurché ...

Capezzone : Poco fa al tg4 (grazie a ?@strange_days_82?) CLIPPINO 1 Giravolta grillina su decreti sicurezza - LegaSalvini : CANCELLATI I DECRETI SICUREZZA: TORNA IL BUSINESS DEI CLANDESTINI - matteosalvinimi : La minoranza di governo non è in grado di garantire il numero legale in Parlamento, impone nuove restrizioni agli i… - med_brescia1 : RT @RescueMed: Decreti Sicurezza, la svolta né carne né pesce. (di @susannatur su @espressonline) - MenegazziMarina : RT @stopcensurainfo: Decreti sicurezza, in Veneto inizia la rivolta contro il Governo Conte -