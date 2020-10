De Magistris vs De Luca: "Ripreso il lanciafiamme, sue ordinanze punitive" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - Mascherine all'aperto obbligatorie? ''Giusto quando si è in presenza di altre persone. La mascherina è uno strumento di prevenzione condivisibile. Reputo, invece, assolutamente privo di buon senso l'obbligo di indossarle quando si è da soli, come previsto dall'ordinanza di De Luca. Se stasera voglio fare una passeggiata a piazza Municipio da solo o con mia moglie senza mascherina non posso farlo. E' un eccesso soprattutto quando il Governo nazionale parla un'altra lingua, che non è il linguaggio dell'irresponsabilità perché tutti siamo preoccupati''. Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Napoli Luigi de Magistris commentando ''Per nascondere l'inconcludenza sanitaria, ormai conclamata, De Luca - continua il sindaco di Napoli - dà risposte prive di buon senso. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - Mascherine all'aperto obbligatorie? ''Giusto quando si è in presenza di altre persone. La mascherina è uno strumento di prevenzione condivisibile. Reputo, invece, assolutamente privo di buon senso l'obbligo di indossarle quando si è da soli, come previsto dall'ordinanza di De. Se stasera voglio fare una passeggiata a piazza Municipio da solo o con mia moglie senza mascherina non posso farlo. E' un eccesso soprattutto quando il Governo nazionale parla un'altra lingua, che non è il linguaggio dell'irresponsabilità perché tutti siamo preoccupati''. Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Napoli Luigi decommentando ''Per nascondere l'inconcludenza sanitaria, ormai conclamata, De- continua il sindaco di Napoli - dà risposte prive di buon senso. ...

GHERARDIMAURO1 : RT @Adnkronos: De Magistris vs De Luca: 'Ripreso il lanciafiamme, sue ordinanze punitive' - Adnkronos : De Magistris vs De Luca: 'Ripreso il lanciafiamme, sue ordinanze punitive' - bisagnino : Misure Covid, De Magistris contro De Luca: “Siamo alla tirannide fuori controllo” - MichelaRoi : RT @La7tv: #lariachetira @DeMagistris (sindaco di Napoli): 'Non stiamo allo stato di Polizia, stiamo alla tirannide fuori controllo. Che se… - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: Alla fine non ce l’ha fatta. Il molo della vergogna a #Mergellina è crollato, sotto i colpi della strafottenza delle is… -