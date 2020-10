DBInformation entra in Ninja Marketing e presidia formazione digitale

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott. (Adnkronos) -uniscono le forze e intensificano lo sviluppo di tecnologie e di servizi innovativi per laaziendale e professionale.incon l'acquisto del 51% del capitale. Mirko Pallera resta socio e amministratore della società con il 48%. L'acquisizione della maggioranza di, edutech company focalizzata sul potenziamento aziendale per la tras, è tappa importante di un processo di sviluppo diverso la diversificazione dei propri servizi alle imprese e, in particolare, verso la completa digitalizzazione della propria offerta. L'ingresso di DBI consentirà a ...