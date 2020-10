Daniele Mondello a Storie Italiane: “Viviana uccisa, non ci stanno dicendo tutto” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) A Storie Italiane si torna a parlare del giallo di Caronia: la morte di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele. Dopo l’intervento in diretta del padre di Viviana, convinto del fatto che sua figlia sia stata uccisa, parla anche Daniele Mondello, padre del piccolo e marito della donna. Daniele è sconvolto, cerca ancora la verità a distanza di due mesi e ha paura che in questo momento, chi sta indagando, non stia dicendo tutto. Ma ci sarebbe una novità, come rivelato anche nel programma di Rai 1. La procura infatti starebbe indagando per omicidio e sequestro di persona. Daniele è convintissimo del fatto che sua moglie sia stata uccisa mentre ed esclude anche la possibilità che il bambino sia morto in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Asi torna a parlare del giallo di Caronia: la morte di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele. Dopo l’intervento in diretta del padre di Viviana, convinto del fatto che sua figlia sia stata, parla anche, padre del piccolo e marito della donna.è sconvolto, cerca ancora la verità a distanza di due mesi e ha paura che in questo momento, chi sta indagando, non stiatutto. Ma ci sarebbe una novità, come rivelato anche nel programma di Rai 1. La procura infatti starebbe indagando per omicidio e sequestro di persona.è convintissimo del fatto che sua moglie sia statamentre ed esclude anche la possibilità che il bambino sia morto in ...

