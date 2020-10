D’Amato: non cambiano obiettivi su vaccinazione contro influenza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma – “Il tema relativo alla recente sentenza del Tar, che rispettiamo, non modifica minimamente gli obiettivi di sanita’ pubblica. Per noi resta in vigore l’obiettivo di vaccinare 2,4 milioni di cittadini”. Cosi’ l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, parlando in Consiglio regionale ha replicato alla sentenza del Tar Lazio, che la scorsa settimana ha bocciato l’ordinanza del presidente Zingaretti sull’obbligatorieta’ del vaccino antinfluenzale per gli over 65. “A questo scopo- ha aggiunto D’Amato- sono stati coinvolti tutti i centri vaccinali e in ogni azienda ospedaliera e’ stato costituito un nucleo vaccinale operativo per vaccinare i nostri operatori che non sono tanti abituati a vaccinarsi, ma quest’anno si tratta di una condizione ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma – “Il tema relativo alla recente sentenza del Tar, che rispettiamo, non modifica minimamente glidi sanita’ pubblica. Per noi resta in vigore l’obiettivo di vaccinare 2,4 milioni di cittadini”. Cosi’ l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, parlando in Consiglio regionale ha replicato alla sentenza del Tar Lazio, che la scorsa settimana ha bocciato l’ordinanza del presidente Zingaretti sull’obbligatorieta’ del vaccino antle per gli over 65. “A questo scopo- ha aggiunto D’Amato- sono stati coinvolti tutti i centri vaccinali e in ogni azienda ospedaliera e’ stato costituito un nucleo vaccinale operativo per vaccinare i nostri operatori che non sono tanti abituati a vaccinarsi, ma quest’anno si tratta di una condizione ...

