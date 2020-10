D’Amato | fino ad oggi nelle scuole 380 casi Covid

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma – “Ad, dall’inizio anno scolastico, come servizio sanitario regionale siamo intervenuti in circa 300, rilevando 380di positivita’, di cui l’86% riferito a studenti e 14% al personale scolastico. La scuola in questa fase non e’ un motore della diffusione virale, sul totale rappresenta circa l’8% e il link epidemiologico e’ extra scolastico”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, riferendo al Consiglio regionale sulla situazione19 nel Lazio, dove il numero deidi positivita’ e’ in continuo aumento.