Dalla pancetta alla ‘tartaruga’ | è il cantante stesso a mostrare la trasformazione

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)cosiddetta tartaruga: è direttamente ilitaliano alasul suo profilo Instagram con una foto del prima e poi una del dopo, che poi è come lo conoscono tutti adesso. “Più grandi sono i tuoi sogni, più grandi saranno i sacrifici che devi compiere per raggiungerli. Mi sto preparando per un nuovo inizio: il capitolo più importante della mia vita. Manca poco”, è la didascalia del post che ha subito raccolto una enorme quantità di reaction tra like, cuori e complimenti. “Sei in splendida forma”, si legge tra i tanti. E poi: “Comunque sei sempre stato un gran figo” e “Tanto fiera di te”. E poi il commento della sua fidanzata che, ...