Dalla Asl di Torino l'ammonizione per la Juve: «Diversi giocatori segnalati alla Procura perché hanno violato l'isolamento» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (6 ottobre)Nuovo colpo di scena sulla scia delle polemiche di Juventus-Napoli, saltata per l'obbligo di isolamento imposto Dalla Asl Napoli 1 ai giocatori di Gennaro Gattuso dopo la positività al Coronavirus di Elmas e Zielinski. Stavolta è l'Azienda sanitaria di Torino a intervenire e proprio contro il club bianconero, dopo che Diversi giocatori Juventini sono partiti per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. La Asl torinese ha annunciato che segnalerà alla Procura i calciatori che hanno di fatto violato l'isolamento a cui erano sottoposti.

