“Da sette mesi il mio ex in Turchia con nostro figlio | si rifiuta di rientrare nonostante la sentenza del tribunale Mattarella ci aiuti”

"Egregio presidente Sergio Mattarella le scrivo perché sono disperata e perché quello che mi è successo non deve più accadere". Ilaria Sassone ha 31 anni e da sette mesi sta cercando di riportare in Italia il figlio Leonardo di appena 4 anni: il padre, nonostante la sentenza di affidamento alla madre del tribunale di Firenze del 27 gennaio scorso, da febbraio è fuggito in Turchia con il bambino e si rifiuta di rientrare. Le battaglie legali, portate avanti in Italia dall'avvocata Giovanna Fava e in Turchia dalle colleghe Turan e Di Gioia, e l'interessamento del console italiano a Izmir non sono ancora bastati per sbloccare la situazione.

